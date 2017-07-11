Френч-пресс TalleR 350мл
499 руб.
/
760 руб.
-34%
Экономия 261 руб
Набор посуды Taller 6 предметов
4199 руб.
/
6700 руб.
-37%
Экономия 2501 руб
Набор сковород Tefal Ingenio 3 предмета (сковороды 24/28+съемная ручка)
1999 руб.
/
3000 руб.
-33%
Экономия 1001 руб
Фужер для вина LUMINARC Эрмитаж6 шт 270 мл
399 руб.
/
1000 руб.
-60%
Экономия 601 руб
Тарелки Luminarc
от 49 руб.
/
250 руб.
-80%
Экономия 201 руб
Новости. Общество
08:05, 11 Июля 2017

ФОТО: В Петрозаводске ямы на дорогах заделывают коврами

По теме

Женщину в Карелии обязали выплатить алименты сыну
11.07.17 11:32
В Петрозаводске разыскивают ребенка с особыми приметами
11.07.17 11:30
Многодетным семьям обещают 10-процентную скидку на автомобиль
11.07.17 11:17
Все новости
Загрузка...

Жители столицы Карелии поделились в Сети фото необычного ямочного ремонта, выполненного на Древлянке с помощью ковров.

Жители домов №7 и №9 по улице Древлянка, видимо, совсем устали от огромных ям в своих дворах, где дорожное покрытие ни разу не ремонтировалось. Здесь ямы стали заделывать коврами. Фото с ямочным ремонтом по-петрозаводски коврами появилось в паблике "Живой Петрозаводск".

Такой ремонт не является ноу-хау жителей Петрозаводска. В Волгограде автомобилисты, которым надоело скакать по ухабам, также застелили большие ямы на дорогах коврами: в июне эту красоту сфотографировали на улице Фадеева местные жители.

Ковровый способ вошел в рейтинг ОНФ самых неожиданных способов ремонта российских дорог. С декабря прошлого года участники проекта "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог" ездят по стране с очередным рейдом – за это время активисты оценили состояние дорог, пообщались с чиновниками и местными жителями в десятках населенных пунктов Южного, Северо-Кавказского, Центрального, Северо-Западного и Приволжского федеральных округов. Помимо ям и выбоин всех возможных форм и глубин, эксперты успели насмотреться и на "коллекцию" весьма экзотических способов ремонта. Их "авторы" – как местные жители, так и официальные власти. Чтобы справиться со старинной российской бедой – бездорожьем – они пускают в ход мебель, детали интерьера, постельные принадлежности и даже отходы жизнедеятельности.

Так, в Новочебоксарске Чувашской Республики зимой для ремонта применяют отходы с очистных сооружений, которые, кстати, оказываются лучше, надежнее, чем кирпич, особенно когда подморозит. Проблемы у жителей начинаются весной, когда дорога начинает медленно таять вместе с покрытием. И запах прошлогоднего ремонта сравнивается с качеством весенних дорог.

По теме

Женщину в Карелии обязали выплатить алименты сыну
11.07.17 11:32
В Петрозаводске разыскивают ребенка с особыми приметами
11.07.17 11:30
Многодетным семьям обещают 10-процентную скидку на автомобиль
11.07.17 11:17
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Orava
2017-07-11 09:55:51
А нелегитимный мэр-"хозяйственник" прохлаждается на морях, в то время когда можно заняться своими непосредственными обязанностями
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
06.07.2017, 09:07
"Алиханов против РФ"
06.07.2017, 10:33
Действовали законно, но с "преступным умыслом"
05.07.2017, 16:15
СРОЧНО: Двое детей и трое взрослых пострадали в страшном ДТП в Карелии
10.07.2017, 14:25
Батюшки мои, студентов кинули, и Кержаков-браконьер
04.07.2017, 12:03
Об изменениях в Правилах дорожного движения в 2017 году
10.07.2017, 14:29
"Кержакову не сказали, и он невольно опубликовал свои браконьерские фотографии"

Аналитика

10.07.2017 10:28
Капитал
"МегаФон" изнутри: как устроена одна из крупнейших в России мобильных сетей
Мобильная связь и интернет давно стали привычной частью нашей жизни, однако мало кто представляет, как операторы управляют сетью и какой труд стоит за тем, чтобы мы с вами всегда были на связи.
Действовали законно, но с "преступным умыслом" 16
06.07.2017 10:33
"Алиханов против РФ" 2
06.07.2017 09:07
"Нужно создать, а потом думать" 7
03.07.2017 11:58
Галина Васильева: "Я попала в западню" 37
03.07.2017 09:44
Вся аналитика

Чтиво

10.07.2017 14:25
Личное мнение
Батюшки мои, студентов кинули, и Кержаков-браконьер 4
А на самом деле все ждут Путина. Главные события недели. Авторский взгляд журналиста и блогера Евгения Белянчикова.
Первый "Последний адрес"
10.07.2017 12:07
Об изменениях в Правилах дорожного движения в 2017 году 1
04.07.2017 12:03
Прав ли Леша, велкам ту Арктика, про людей, которых нет 2
03.07.2017 17:06
архив чтиво

Медиа

Sickest Wekfest-2017 в Петрозаводске
09.07.2017 15:37
все фото и видео

Опрос

Какую часть ваших доходов вы тратите на оплату "коммуналки"?

Афиша

Сегодня в городе (17)
Человек-паук: Возвращение домой
Гадкий я 3
детям
Трансформеры: Последний рыцарь
Тачки 3
детям
Синяя бездна
Сказ о Петре и Февронии
детям
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
Во всем виноват енот
Холодное танго
2:22
Вся афиша полностью


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»