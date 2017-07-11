ФОТО: В Петрозаводске ямы на дорогах заделывают коврами

Жители столицы Карелии поделились в Сети фото необычного ямочного ремонта, выполненного на Древлянке с помощью ковров.

Жители домов №7 и №9 по улице Древлянка, видимо, совсем устали от огромных ям в своих дворах, где дорожное покрытие ни разу не ремонтировалось. Здесь ямы стали заделывать коврами. Фото с ямочным ремонтом по-петрозаводски коврами появилось в паблике "Живой Петрозаводск".

Такой ремонт не является ноу-хау жителей Петрозаводска. В Волгограде автомобилисты, которым надоело скакать по ухабам, также застелили большие ямы на дорогах коврами: в июне эту красоту сфотографировали на улице Фадеева местные жители.

Ковровый способ вошел в рейтинг ОНФ самых неожиданных способов ремонта российских дорог. С декабря прошлого года участники проекта "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог" ездят по стране с очередным рейдом – за это время активисты оценили состояние дорог, пообщались с чиновниками и местными жителями в десятках населенных пунктов Южного, Северо-Кавказского, Центрального, Северо-Западного и Приволжского федеральных округов. Помимо ям и выбоин всех возможных форм и глубин, эксперты успели насмотреться и на "коллекцию" весьма экзотических способов ремонта. Их "авторы" – как местные жители, так и официальные власти. Чтобы справиться со старинной российской бедой – бездорожьем – они пускают в ход мебель, детали интерьера, постельные принадлежности и даже отходы жизнедеятельности.

Так, в Новочебоксарске Чувашской Республики зимой для ремонта применяют отходы с очистных сооружений, которые, кстати, оказываются лучше, надежнее, чем кирпич, особенно когда подморозит. Проблемы у жителей начинаются весной, когда дорога начинает медленно таять вместе с покрытием. И запах прошлогоднего ремонта сравнивается с качеством весенних дорог.