ФОТО: В Петрозаводске ночью в снегопад укладывали асфальт – прямо возле мэрии

Асфальт укладывали в снежную ночь с субботы на воскресенье, 22 октября в проезде между домами на проспекте Ленина.

Очевидцы сделали фото с места событий, хотя, по их словам, рабочие всеми силами препятствовали съемке и даже "пытались задавить снимавшего". Об этом свидетели ночных ремонтных работ в снегопад рассказали в популярной группе ДТП Петрозаводска и Карелии.

"Вот так в проезде между 1 и 3 домом по проспекту Ленина срочно кладут асфальт. Снег и ночь нам не помеха! Особенно, снег".

Сделав фото и нарвавшись на сопротивление дорожных рабочих, жители Петрозаводска, по их словам, обратились в полицию и по телефону Дежурной диспетчерской службы 051, но в обоих случаях никакой реакции не получили.