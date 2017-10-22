09:47, 22 Октября 2017
ФОТО: В Петрозаводске ночью в снегопад укладывали асфальт – прямо возле мэрии
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Асфальт укладывали в снежную ночь с субботы на воскресенье, 22 октября в проезде между домами на проспекте Ленина.
Очевидцы сделали фото с места событий, хотя, по их словам, рабочие всеми силами препятствовали съемке и даже "пытались задавить снимавшего". Об этом свидетели ночных ремонтных работ в снегопад рассказали в популярной группе ДТП Петрозаводска и Карелии.
"Вот так в проезде между 1 и 3 домом по проспекту Ленина срочно кладут асфальт. Снег и ночь нам не помеха! Особенно, снег".
Сделав фото и нарвавшись на сопротивление дорожных рабочих, жители Петрозаводска, по их словам, обратились в полицию и по телефону Дежурной диспетчерской службы 051, но в обоих случаях никакой реакции не получили.
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