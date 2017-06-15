21:05, 15 Июня 2017
ФОТО: В Петрозаводске столкнулись мотоцикл и автомобиль
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Пожарно-спасательные подразделения ликвидировали последствия ДТП на Шуйском шоссе, сообщает ГУМЧС по Карелии.
По информации ведомства, в четверг в 19.24 на Шуйском шоссе около дома №13 столкнулись автомобиль и мотоцикл.
Пожарно-спасательные подразделения (10 человек, 3 единицы техники) привлекались для ликвидации происшествия.
Подробности ДТП и состояние пострадавших уточняются.
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