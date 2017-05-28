17:13, 28 Мая 2017
ФОТО, ВИДЕО: Даже полицейские пересели на велики - веселый велопарад прошел в Петрозаводске
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Петрозаводчане присоединились к всероссийскому велопараду.
В столице Карелии в воскресенье, 28 мая в Парке культуры и отдыха и на площади Кирова прошел велопарад и праздник "Город моей мечты".
По центральным улицам города проехала колонна велосипедистов. Для участников работала романтичная фотозона и сад влюбленных. По итогам выбрали Мисс и Мистера Велопарада.
На велосипеды даже некоторые полицейские пересели.
Смотрим, как это было – фото и видео с места событий.
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