ФОТО: Жители аварийного дома в Петрозаводске просят Парфенчикова не дать им утонуть в фекалиях

Жители одной из петрозаводских "деревяшек" обратились за помощью к врио главы Карелии Артуру Парфенчикову, разместив баннер на своем доме.

"Криком души" назвали в паблике "Живой Петрозаводск" обращение жителей "двухэтажки" по улице Ломоносова, появившееся прямо на стене их дома.

"Артур Олегович, обратите внимание на наш аварийный дом, который тонет в болоте и фекалиях! Не дайте нам утонуть в этих фекалиях или сгореть от проводки! Помогите старикам, инвалидам и детям!" - написали на баннере жители дома по улице Ломоносова.

Жильцы аварийного дома просят власти Карелии решить вопрос с их переселением.