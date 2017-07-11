07:15, 11 Июля 2017
ФОТО: Жители аварийного дома в Петрозаводске просят Парфенчикова не дать им утонуть в фекалиях
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Жители одной из петрозаводских "деревяшек" обратились за помощью к врио главы Карелии Артуру Парфенчикову, разместив баннер на своем доме.
"Криком души" назвали в паблике "Живой Петрозаводск" обращение жителей "двухэтажки" по улице Ломоносова, появившееся прямо на стене их дома.
"Артур Олегович, обратите внимание на наш аварийный дом, который тонет в болоте и фекалиях! Не дайте нам утонуть в этих фекалиях или сгореть от проводки! Помогите старикам, инвалидам и детям!" - написали на баннере жители дома по улице Ломоносова.
Жильцы аварийного дома просят власти Карелии решить вопрос с их переселением.
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