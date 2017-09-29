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Новости. Общество
08:05, 29 Сентября 2017

Генпрокуратура заявила о нарушениях при расселении аварийного жилья в Карелии

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Генпрокуратура нашла нарушения при расселении ветхого жилья в 40 регионах, в том числе в Карелии.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя ведомства.

Генпрокуратура проверила исполнение федерального законодательства при формировании региональных программ по переселению из аварийного жилищного фонда.

Регионы должны были до 1 сентября 2017 года переселить жителей аварийного фонда согласно федеральному закону "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" и указу президента России "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг", уточнил Куренной.

"В регионах повсеместно были выявлены факты невключения или несвоевременного включения домов, признанных аварийными до 1 января 2012, в программы, что привело к нарушению жилищных прав граждан", — сообщил официальный представитель ведомства.

Нарушения были обнаружены в 40 регионах.

"В некоторых случаях аварийные дома включили в программу с опозданием", — отметил Александр Куренной. Главная причина — нарушения, допущенные органами местного самоуправления при учете документации о признании домов аварийными и при формировании заявок на участие в переселении, добавил представитель ведомства.

Во многих случаях аварийные дома не попадали в программу из-за плохого контроля региональных властей, а также из-за предоставления в Фонд ЖКХ недостоверной информации, говорит представитель Генпрокуратуры. Подобные нарушения были выявлены в Республике Карелия, в Хабаровском крае, в Амурской, Костромской, Новосибирской, Ростовской и Свердловской областях.

В Генеральной прокуратуре сообщили, что по всем выявленным фактам нарушений законодательства при формировании региональных программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда прокуроры приняли меры реагирования.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
xxxxxxx
2017-09-29 09:04:52
Что Матвеец и на работу то ходил в Минстрое ?
User
2017-09-29 08:16:39
Матвиец - молодец? Принятые меры реагирования - это перевод в другое кресло, надо понимать?
Гость
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