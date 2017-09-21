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Новости. Общество
18:40, 21 Сентября 2017

Геологи спрогнозировали раскол Евразии по озеру Байкал

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Сибирские ученые прогнозируют, что через 20 миллионов лет самый большой континент Земли Евразия расколется на две части по озеру Байкал, на месте которого появится новый океан.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СО РАН "Наука в Сибири". К такому выводу пришли ученые из Института геологии и минералогии СО РАН и Новосибирского госуниверситета, которые восстанавливают историю Байкала и прогнозируют его возможное будущее, связывая между собой тектонические процессы и накопление осадков во впадинах Байкальской рифтовой зоны, а также обобщая данные, полученные другими исследователями.

"В земной коре, прямо посередине Евразии, находится огромный раскол — Байкальская рифтовая зона. Постепенно он расширяется и, если не изменится геодинамическая обстановка, через 20 миллионов лет самый большой континент снова разобьется на две части, а на месте Байкала появится новый океан", — говорится в сообщении.

Ученые отмечают, что раньше подобного полного обзора по Байкальской рифтовой зоне не делалось: геологи исследовали ее отдельные части, а обобщающие работы касались только центральной зоны этого региона — непосредственно самой впадины озера Байкал. Кроме того, многие данные собирались только на русском языке и были недоступны ученым из других стран.

Горы вокруг Байкала продолжают расти в среднем на пять-шесть миллиметров в год — это очень большие скорости воздымания, отмечается в статье.

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