15:54, 29 Сентября 2017
ГИБДД: Двойной "сплошной" в районе улицы Володарского на Мерецкова нет
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В ГИБДД Петрозаводска прокомментировали нанесение разметки на улице маршала Мерецкова.
Как пояснили в ведомстве, двойная сплошная полоса была нанесена дорожными рабочими по ошибке. После этого подрядчик попытался стереть участок разметки, но яркие следы краски все равно остались.
В результате многие автомобилисты Петрозаводска запутались, можно ли поворачивать на улицу Володарского, двигаясь со стороны проспекта Ленина в сторону проспекта Александра Невского?
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