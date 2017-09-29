ГИБДД: Двойной "сплошной" в районе улицы Володарского на Мерецкова нет

В ГИБДД Петрозаводска прокомментировали нанесение разметки на улице маршала Мерецкова.

Как пояснили в ведомстве, двойная сплошная полоса была нанесена дорожными рабочими по ошибке. После этого подрядчик попытался стереть участок разметки, но яркие следы краски все равно остались.

В результате многие автомобилисты Петрозаводска запутались, можно ли поворачивать на улицу Володарского, двигаясь со стороны проспекта Ленина в сторону проспекта Александра Невского?