ГИБДД Карелии просит всех быть осторожными 7 и 8 октября

Госавтоинспекция Карелии призывает водителей и пешеходов соблюдать Правила дорожного движения в ближайшие выходные дни.

Как сообщили в ГИБДД Карелии, по сведениям синоптиков, в предстоящие выходные дни в республике ожидается дождливая погода, что может создать неблагоприятные дорожные условия.

Госавтоинспекция Карелии обращает внимание водителей на необходимость постоянного контроля над дорожной ситуацией, а также неукоснительно выполнять требования дорожных знаков.

Пешеходам при переходе проезжей части необходимо помнить о безопасности. Особую осторожность следует соблюдать во время дождя и в темное время суток, когда в условиях плохой видимости водитель не всегда может вовремя заметить пешехода.

Напомним, со световозвращательными элементами пешеход на дороге становится значительно заметнее, а его дорога – безопаснее.