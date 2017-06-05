18:20, 05 Июня 2017
Глава МЧС предложил наказывать синоптиков за неправильные прогнозы
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Напомним, во время недавнего урагана в Москве жители столичного региона не получили своевременное предупреждение об ухудшении погоды.
Глава МЧС России Владимир Пучков предложил штрафовать сотрудников Росгидрометцентра за ошибочный или запоздалый прогноз погоды, пишет life.
"Пора выработать алгоритм экономической ответственности территориальных подразделений Росгидромета за неподтверждённый прогноз погоды", — сказал Пучков.
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