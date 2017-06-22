Гнетова рассказала о сопротивлении Минфина "налоговым каникулам" в Карелии

Законопроект об отмене налогов для начинающих предпринимателей, принятый сегодня парламентом Карелии в первом чтении, вызвал противодействие Минфина на стадии его подготовки.

Об этом рассказала уполномоченный по правам предпринимателей в Карелии Елена Гнетова, участвовавшая в рабочей группе по подготовке законопроекта. Кроме бизнес-омбудсмена туда входили депутаты, представители министерства экономического развития и министерства финансов.

"Главным противником данного закона выступал Минфин, говоря о выпадающих доходах бюджета", - сообщила Гнетова.

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