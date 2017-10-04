Госкомитет Карелии по ценам и тарифам превысил полномочия

Федеральная антимонопольная служба обнаружила нарушения, допущенные госкомитетом в сфере образования тарифов в Муезерском районе Карелии.

ФАС России установила, что госкомитетом были нарушены положения основ ценообразования и правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения в Ругозерском сельском поселении.

По оценке антимонопольной службы, тарифы для местной компании "Экспресс", владеющей объектами водоснабжения и водоотведения, были установлены без подтверждающих документов. Кроме того, у государственного комитета Карелии по ценам и тарифам отсутствовало экспертное заключение на 2017 год.

Подробнее о выявленных нарушениях читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".