Холодный северный ветер будет властвовать на территории Карелии 9 июля

О погоде в воскресенье в Карелии рассказали синоптики республиканского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 9 июля будет облачно с прояснениями.

Пройдет небольшой дождь.

Ветер северный умеренный.

Ночная температура составит +8, +10 градусов, днем потеплеет до +17, +19.

В районах Карелии также будет облачная с прояснениями погода. Местами пройдут кратковременный дождь.

Ветер северный, северо-восточный умеренный.

Ночью ожидается +6, +11, днем воздух прогреется до +16, +21 градуса.