Именные стипендии студентам в Карелии повысят на 50-100 рублей

Парламент Карелии сегодня принял во втором чтении законопроект об увеличении размера именных стипендий учащимся техникумов, студентам вузов и аспирантам.

Согласно тексту документа, размер именных стипендий студентам высших учебных заведений увеличится на 50 рублей и составит 1000 рублей ежемесячно.

Студенты, обучающиеся по программам среднего профессионального образования, будут получать именную стипендию на 100 рублей больше. Она составит для обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена - 900 рублей в месяц, а для тех, кто собирается стать квалифицированным рабочим или служащим – 800 рублей в месяц.

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