11:35, 23 Мая 2017
Инициатор банкротства ОТЗ просит прекратить дело
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ООО "Бош Рексрот", по инициативе которого в 2016 году была начата процедура банкротства Онежского тракторного завода, теперь добивается ее прекращения.
Это следует из материалов дела о банкротстве, которое рассматривает Арбитражный суд РК, сообщают "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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