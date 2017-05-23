Инициатор банкротства ОТЗ просит прекратить дело

ООО "Бош Рексрот", по инициативе которого в 2016 году была начата процедура банкротства Онежского тракторного завода, теперь добивается ее прекращения.

Это следует из материалов дела о банкротстве, которое рассматривает Арбитражный суд РК, сообщают "Вести Карелии".

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