Сапоги АЛЯСКА черные до -40 размер 42
999 руб.
/
1500 руб.
-33%
Экономия 501 руб
Костюм БАЛТИКА размер 52-54/170-176
1999 руб.
/
2500 руб.
-20%
Экономия 501 руб
Кухонный гарнитур ЛДСП белый 1800мм
4990 руб.
/
5850 руб.
-15%
Экономия 860 руб
Тепловентилятор ENGY EN-513 2 кВт
499 руб.
/
790 руб.
-37%
Экономия 291 руб
Табурет Эконом 2 искусственная кожа в ассортименте
289 руб.
/
390 руб.
-26%
Экономия 101 руб
Новости. Общество
23:30, 17 Октября 2017

Интерес россиян к сексу резко упал

По теме

Армен Джигарханян о жене: она вор, а не человек
17.10.17 22:21
Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?
17.10.17 20:00
"Борщ, селедка, голубцы с мясом": Пугачева отреагировала на диету Гагариной
17.10.17 19:40
Все новости
Загрузка...

Россияне стали реже интересоваться сексуальными товарами на AliExpress, по некоторым категориям интимных товаров сервис зафиксировал снижение до 40%.

Об этом говорится в сообщении подразделения китайской группы Alibaba, которое имеется у Ленты.ру.

Согласно статистике AliExpress, интерес к интимным товарам начал ослабевать еще в сентябре. 

"Влияет ли на настроение покупателей погода или приближение зимы, но большинство релевантных запросов показало снижение от 10 до 40 процентов по сравнению с предыдущим месяцем. Покупатели переключили свое внимание на товары для кухни и гаджеты", — говорится в сообщении компании.

Поисковой запрос "секс" оказался на 275-м месте, расположившись между "хлебопечкой" и iPhone 5, интерес к которым, наоборот, вырос. В сравнении с сентябрем число упоминаний запроса "секс" снизилось на 5 процентов.

Еще меньше пользователи сервиса стали искать презервативы, которые идут на втором месте среди интимных запросов. За отчетный период россияне вбивали их в поисковую строку 10 тысяч раз, что на 1,5% меньше, чем в сентябре. Сразу на 12,5% просели запросы про секс-игрушки, аналогичная динамика у секс-кукол и секс-машин, последняя оказалась вообще на 2670 месте по запросам — ее искали всего полторы тысячи раз, что на 20% меньше, чем в сентябре.

Среди сексуальных товаров растет только запрос на эротическое женское белье, число запросов увеличилось почти в два раза в сравнении с предыдущим месяцем. При этом догнать ту же "хлебопечку" эротическому белью не удалось, запросы на прибор для приготовления хлеба выросли на 100 процентов.

По теме

Армен Джигарханян о жене: она вор, а не человек
17.10.17 22:21
Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?
17.10.17 20:00
"Борщ, селедка, голубцы с мясом": Пугачева отреагировала на диету Гагариной
17.10.17 19:40
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
16.10.2017, 19:10
Скандал с участием Димы Билана произошел на съемках шоу "Голос"
12.10.2017, 16:27
О моей зарплате
10.10.2017, 15:48
Синоптики рассказали, когда в Карелии пойдет первый снег
10.10.2017, 10:58
Катастрофическое непонимание
10.10.2017, 15:51
Воспитанница детдома покончила жизнь самоубийством в заброшенном ДК Кондопоги
10.10.2017, 10:48
Стали известны подробности нападения медведя на дачника под Петрозаводском

Аналитика

16.10.2017 10:20
Капитал
Качество под личным контролем: олонецкие молочные продукты – в новой упаковке и по действительно низкой цене
Этой осенью олонецкая молочная продукция дебютирует в новой упаковке.
Еще не конец 9
16.10.2017 09:18
Сборы жуткого урожая 6
13.10.2017 15:35
"Можем повторить!" 10
13.10.2017 14:32
Катастрофическое непонимание 53
10.10.2017 10:58
Вся аналитика

Чтиво

16.10.2017 11:12
Личное мнение
Проигранные игры 6
Почему будущая президентская кампания вгоняет петрозаводскую интеллигенцию в депрессию и отчаяние.
О моей зарплате 16
12.10.2017 16:27
Конкуренция? Не думаю!
12.10.2017 14:44
"Я бы запретила работающий телевизор во всех публичных местах" 21
06.10.2017 11:54
архив чтиво

Медиа

Как прошла акция в поддержку Навального в Петрозаводске
09.10.2017 09:09
все фото и видео

Опрос

Кто должен стать следующим детским омбудсменом Карелии?

Афиша

Завтра в Петрозаводске (2)
Крым
Оно
Вся афиша полностью


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»