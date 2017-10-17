Интерес россиян к сексу резко упал

Россияне стали реже интересоваться сексуальными товарами на AliExpress, по некоторым категориям интимных товаров сервис зафиксировал снижение до 40%.

Об этом говорится в сообщении подразделения китайской группы Alibaba, которое имеется у Ленты.ру.

Согласно статистике AliExpress, интерес к интимным товарам начал ослабевать еще в сентябре.

"Влияет ли на настроение покупателей погода или приближение зимы, но большинство релевантных запросов показало снижение от 10 до 40 процентов по сравнению с предыдущим месяцем. Покупатели переключили свое внимание на товары для кухни и гаджеты", — говорится в сообщении компании.

Поисковой запрос "секс" оказался на 275-м месте, расположившись между "хлебопечкой" и iPhone 5, интерес к которым, наоборот, вырос. В сравнении с сентябрем число упоминаний запроса "секс" снизилось на 5 процентов.

Еще меньше пользователи сервиса стали искать презервативы, которые идут на втором месте среди интимных запросов. За отчетный период россияне вбивали их в поисковую строку 10 тысяч раз, что на 1,5% меньше, чем в сентябре. Сразу на 12,5% просели запросы про секс-игрушки, аналогичная динамика у секс-кукол и секс-машин, последняя оказалась вообще на 2670 месте по запросам — ее искали всего полторы тысячи раз, что на 20% меньше, чем в сентябре.

Среди сексуальных товаров растет только запрос на эротическое женское белье, число запросов увеличилось почти в два раза в сравнении с предыдущим месяцем. При этом догнать ту же "хлебопечку" эротическому белью не удалось, запросы на прибор для приготовления хлеба выросли на 100 процентов.