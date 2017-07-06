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Новости. Общество
19:10, 06 Июля 2017
фото: Иногда Алена скрывает волосы под капюшоном

Алене Водонаевой посоветовали чаще мыть голову

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Пользователи интернета раскритиковали прическу российской телеведущей и модели Алены Водонаевой и призвали чаще мыть голову.

Звезду не раз ругали за то, что она появляется на светских мероприятиях с неопрятной укладкой, да и в сеть она нередко выкладывает снимки, где чистота ее волос становится предметом осуждения, пишет uznayvse.

Так и в этот раз: Алена Водонаева опубликовала в своем Инстаграм фотографию, сделанную во время поездки в Италию, где телеведущая отметила на днях свое 35-летие.

Подписчики сразу обратили внимание на волосы знаменитости: "прилизанные", без объема, местами слипшиеся пряди. "А голову не судьба помыть?", "Как будто маслом намазаны" - написали фолловеры и посоветовали почаще мыть голову, да и вообще привести волосы в порядок.

Редакция сайта uznayvse.ru отмечает, что сама Алена никак не отреагировала на такие замечания в свой адрес и продолжила публиковать фотографии "римских каникул".

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