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Новости. Общество
14:03, 09 Октября 2017

"Я уже давно занимаюсь вопросами детства и защиты прав ребенка"

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Геннадий Сараев прокомментировал свое решение выдвинуться на пост уполномоченного по правам ребенка в Карелии.

"Я еще в 2014 году изъявлял желание занять эту должность. Так что для меня это последовательный шаг. Я считаю, что я подготовлен для этой работы, потому что имею опыт государственной службы, проектной деятельности. Я уже давно занимаюсь вопросами детства и защиты прав ребенка", - сказал руководитель исполкома карельского отделения "Единой России Геннадий Сараев.

По его словам, в настоящее время в обществе размыто понятие и чем должен заниматься уполномоченный по правам ребенка, которому приписывают функции прокуратуры или подразделений по делам несовершеннолетних, а ждут от омбудсмена порой невозможного.

"Я намерен максимально задействовать всех участников процесса по охране и защите прав детей: органы местного самоуправления, органы власти, общественников, активных граждан. Омбудсмен – это координатор всех сторон по улучшению жизни детей", - добавил Сараев.

Как сообщалось ранее на пост уполномоченного по права ребенка в Карелии претендуют четыре человека: председатель национально-культурной автономия белорусов Карелии "Белая Русь" Светлана Барташевич; руководитель центра гендерных исследований Лариса Бойченко; председатель комиссии по вопросам гражданского общества и межнациональных отношений Общественной палаты Карелии, юрист Елена Пальцева; руководитель исполкома "Единой России" в Карелии, бывший заместитель министра образования республики Геннадий Сараев.

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Комментарии

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елпидифор
2017-10-09 16:39:32
Неправильно! Надо было так молвить: "Мне подсказали в партии, что я давно занимаюсь..". И далее по тексту.
Гарик
2017-10-09 15:22:17
А еще один экземпляр есть в душе строитель, минстроем командует, кадровик. Такой же фрукт (((((Все вы где то как то в глубине души....кто то .
кир
2017-10-09 14:22:08
Он с исполкомом ЕР справиться не может и в министерстве образования довольно бледным был. С его команды один член ДТП устроил в пьяном виде и парня погубил? Куда ему до детей?
NIK
2017-10-09 17:23:29
кир, А ,что там в нашей едросии лучше кто то есть???
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