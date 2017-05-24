"Яндекс" привез конкурентное такси в Петрозаводск

В Петрозаводске начал работу сервис "Яндекс.Такси", сообщает компания.

Жители города могут заказать такси через мобильное приложение или на сайте. Для заказа машины не нужно звонить в диспетчерскую: "Яндекс.Такси" автоматически определит местоположение пользователя и отправит заказ тому водителю, который может приехать быстрее всего. Среднее время ожидания такси в Петрозаводске составляет 5 минут, за приближением машины можно следить на карте города прямо в приложении.

В Петрозаводске действует единый тариф: подача машины стоит 49 рублей, далее не более 8 рублей за километр плюс 1 рубль за минуту в пути.

При выезде за черту города каждый километр маршрута стоит не более 12 рублей. Оплатить поездку можно наличными или банковской картой в приложении — сумма спишется автоматически в конце пути.

Пользователи заранее видят стоимость поездки, когда указывают финальную точку маршрута, например от работы до дома. Цена не увеличится, даже если на пути возникнут пробки или водителю придётся отклониться от маршрута.

"Яндекс.Такси" не работает с водителями напрямую, а сотрудничает только с таксопарками и диспетчерскими службами. При распределении заказов приложение учитывает рейтинг водителя, основанный на оценках пользователей и статистике выполненных поездок. На сегодняшний день в Петрозаводске к сервису подключено более 80 автомобилей из двух таксопарков.