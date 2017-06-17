Ярмарка нужных/ненужных вещей открылась в Петрозаводске

У петрозаводчан есть возможность прибарахлиться.

В ТРЦ "Лотос Plaza" 17 и 18 июня будет работать выставка-ярмарка по продаже нужных/ненужных вещей.

У петрозаводчан есть возможность приобрести предметы антиквариата, винтажные изделия, а также уникальные вещи ручной работы.

Ярмарка работает только в эти выходные с 11.00 до 18.00.