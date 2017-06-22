Новости. Политика
13:42, 22 Июня 2017

Юлия Мизинкова избавилась от приставки "и.о."

По теме

ЦИК зарегистрировала уполномоченных по финансам ещё троих кандидатов на пост главы Карелии
22.06.17 14:00
В структуре администрации Петрозаводска произошли изменения
22.06.17 13:52
Стало известно, как Парфенчиков сдал ЕГЭ по истории
22.06.17 08:05
Все новости
Загрузка...

Депутаты Петросовета согласовали на должность заместителя главы администрации Петрозаводска, председателя комитета ЖКХ Юлию Мизинкову.

Как сообщила "Столице на Онего" Юлия Мизинкова, сегодня на внеочередной сессии депутаты Петросовета согласовали ее кандидатуру на должность заместителя главы администрации Петрозаводска, председателя комитета ЖКХ.

Напомним, Юлия Мизинкова работает в администрации с 2006 года, начинала в должности ведущего специалиста отдела экологии.

Позже она возглавила управление экологии мэрии.

А 2 мая этого года Мизинкова была назначена на пост руководителя управления городского хозяйства администрации Петрозаводска, впоследствии заняла место Дениса Жердева, уволившегося с поста председателя городского комитета ЖКХ.

До сегодняшнего дня Юлия Мизинкова являлась и.о. замглавы администрации Петрозаводска - председателя комитета ЖКХ.

По теме

ЦИК зарегистрировала уполномоченных по финансам ещё троих кандидатов на пост главы Карелии
22.06.17 14:00
В структуре администрации Петрозаводска произошли изменения
22.06.17 13:52
Стало известно, как Парфенчиков сдал ЕГЭ по истории
22.06.17 08:05
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
21.06.2017, 14:42
"Я надеюсь"
15.06.2017, 19:10
Андрей Кончаловский рассказал об отношениях с Юлией Высоцкой и о трагедии с дочерью
16.06.2017, 13:44
Тайная и явная жизнь интерната "Черемушки"
16.06.2017, 12:37
СМИ: В Карелии силовики задержали следователя за несколько минут до начала "Прямой линии" с Путиным
21.06.2017, 14:51
"Вторым Сямозером это назвать нельзя"
19.06.2017, 19:10
ФОТО: В Сети обсуждают ноги Аллы Пугачевой

Аналитика

21.06.2017 16:20
Политкухня
"Петрозаводск – любимая столица" 5
В Петрозаводске появилось общественное движение в поддержку столичного статуса города.
"Я надеюсь" 3
21.06.2017 14:42
Плач над Сямозером 1
19.06.2017 12:35
Тайная и явная жизнь интерната "Черемушки" 13
16.06.2017 13:44
"Понадобится больше следователей" 1
13.06.2017 12:48
Вся аналитика

Чтиво

21.06.2017 12:47
Личное мнение
Замена водительских удостоверений: первые итоги 1
С 1 июня в России заработала новая редакция закона "О безопасности дорожного движения".
Контроль во вред, эхо Сямозера, все вопросы к Путину 2
20.06.2017 12:08
"Торт – это продукт роскоши" 3
19.06.2017 13:00
"Ищу кандидата, готового на подпись" 17
15.06.2017 12:00
архив чтиво

Медиа

Импилахти. Спасение подростков
21.06.2017 14:46
все фото и видео

Опрос

Нужно ли сделать улицу Федосовой исключительно пешеходной?

Афиша

Сегодня в городе (12)
Трансформеры: Последний рыцарь
Мумия
Тачки 3
детям
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
Холодное танго
Очень плохие девчонки
Весь этот мир
Антропоид
Чудо-Женщина
Выгодный обмен
Вся афиша полностью


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»