Юлия Мизинкова избавилась от приставки "и.о."

Депутаты Петросовета согласовали на должность заместителя главы администрации Петрозаводска, председателя комитета ЖКХ Юлию Мизинкову.

Как сообщила "Столице на Онего" Юлия Мизинкова, сегодня на внеочередной сессии депутаты Петросовета согласовали ее кандидатуру на должность заместителя главы администрации Петрозаводска, председателя комитета ЖКХ.

Напомним, Юлия Мизинкова работает в администрации с 2006 года, начинала в должности ведущего специалиста отдела экологии.

Позже она возглавила управление экологии мэрии.

А 2 мая этого года Мизинкова была назначена на пост руководителя управления городского хозяйства администрации Петрозаводска, впоследствии заняла место Дениса Жердева, уволившегося с поста председателя городского комитета ЖКХ.

До сегодняшнего дня Юлия Мизинкова являлась и.о. замглавы администрации Петрозаводска - председателя комитета ЖКХ.