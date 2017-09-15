Юный петрозаводчанин пришел в "Ленту" и выпил ром

В Петрозаводске задержали 19-летнего юнца, разбившего бутылку ликера и выпившего ром в гипермаркете, сообщили в пресс-службе Росгвардии Карелии.

В минувший четверг 14 сентября около девяти вечера наряд вневедомственной охраны был направлен в гипермаркет на улице Ленинградской.

Там 19-летний гражданин взял с прилавка две бутылки дорогого алкоголя: ликер разбил, ром выпил прямо в торговом зале. В списке испорченного товара также оказалась и бутылка минеральной воды.

Материальный ущерб вследствие порчи товара составил без малого 2 тысячи рублей. Задержанный доставлен в отдел внутренних дел.