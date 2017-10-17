12:20, 17 Октября 2017
Как часто жители Карелии умирают от алкогольных отравлений, рассказали статистики
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Федеральная служба государственной статистики привела данные по смертности от отравлений алкоголем.
Карелия показала один из наиболее низких показателей смертности от алкогольных отравлений по Северо-Западу. Согласно данным, приведенным Росстатом, в период с января по август 2017 года 1,9 чел. на 100 тысяч населения в республике умерли от отравлений алкоголем. Для сравнения, "алкогольная смертность" в соседнем Петербурге составила 2 человека на 100 тысяч населения.
Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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