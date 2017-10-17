Как часто жители Карелии умирают от алкогольных отравлений, рассказали статистики

Федеральная служба государственной статистики привела данные по смертности от отравлений алкоголем.

Карелия показала один из наиболее низких показателей смертности от алкогольных отравлений по Северо-Западу. Согласно данным, приведенным Росстатом, в период с января по август 2017 года 1,9 чел. на 100 тысяч населения в республике умерли от отравлений алкоголем. Для сравнения, "алкогольная смертность" в соседнем Петербурге составила 2 человека на 100 тысяч населения.

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