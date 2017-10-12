14:59, 12 Октября 2017
Как не заблудиться в разнообразии автошкол, предлагающих услуги жителям Карелии?
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Об этом рассуждает председатель Карельской республиканской ассоциации "За безопасность дорожного движения" Алефтина Смирнова.
Человек, не имеющий отношения к автошкольному бизнесу, глядя на количество автошкол, предлагающих свои услуги, может сделать вывод о наличии в столице Карелии развитой конкуренции среди автообразовательных учреждений. Человек же знающий только усмехнется. Так, как то, что несведущие принимают за "конкуренцию", имеет отношение к таковой, как "борьба нанайских мальчиков"* к дзю-до.
Подробности – в нашем материале.
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