Как не заблудиться в разнообразии автошкол, предлагающих услуги жителям Карелии?

Об этом рассуждает председатель Карельской республиканской ассоциации "За безопасность дорожного движения" Алефтина Смирнова.

Человек, не имеющий отношения к автошкольному бизнесу, глядя на количество автошкол, предлагающих свои услуги, может сделать вывод о наличии в столице Карелии развитой конкуренции среди автообразовательных учреждений. Человек же знающий только усмехнется. Так, как то, что несведущие принимают за "конкуренцию", имеет отношение к таковой, как "борьба нанайских мальчиков"* к дзю-до.

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