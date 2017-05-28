Какие события ожидаются в Карелии и Петрозаводске сегодня?

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий республики на воскресенье 28 мая.

Сегодня в ФОКе на Ключевой состоится открытый чемпионат и первенство Республики Карелия по триатлону в рамках "Karelia Challenge". В 15.00 – старт велосипедного этапа в п.Матросы.



В Петрозаводске сегодня пройдет велопарад.