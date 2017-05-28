08:45, 28 Мая 2017
Какие события ожидаются в Карелии и Петрозаводске сегодня?
По теме
Загрузка...
"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий республики на воскресенье 28 мая.
Сегодня в ФОКе на Ключевой состоится открытый чемпионат и первенство Республики Карелия по триатлону в рамках "Karelia Challenge". В 15.00 – старт велосипедного этапа в п.Матросы.
В Петрозаводске сегодня пройдет велопарад.
По теме
Выбор читателей
22.05.2017, 16:36
26.05.2017, 09:25
24.05.2017, 11:48
22.05.2017, 06:40
23.05.2017, 06:40
22.05.2017, 14:17
Аналитика
26.05.2017 16:37
Тема недели
Жители Петрозаводска на общественных слушаниях решили, что "лицо" города должно измениться.
25.05.2017 13:10
24.05.2017 11:31
23.05.2017 16:24
19.05.2017 11:00
Чтиво
26.05.2017 09:28
Без политики
Привод и ходовая часть: выбор двигателей, коробок передач и система полного привода.
25.05.2017 15:12
22.05.2017 10:21
17.05.2017 14:04
Медиа
20.05.2017 16:55
Афиша
В театрах (4)
детям
детям
Концерты завтра (1)
В кинотеатрах (9)
детям
Опрос
Поддерживаете ли вы воссоздание часовни на площади Кирова?
Комментарии