Какие события ожидаются в Карелии и Петрозаводске сегодня?

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий республики на субботу 7 октября.

В 11.00 в Петрозаводске в РСК "Курган" состоится республиканский легкоатлетический забег.

В 12.00 состоится торжественное открытие 23-й сельскохозяйственной ярмарки в Петрозаводске (пересечение улицы Инженерной и Октябрьского проспекта).

В 12.00 в Ледовом дворце Кондопоги стартуют региональные соревнования по спортивной борьбе.

В 12.00 в Петрозаводске на стадионе "Спартак" состоится футбольный турнир памяти арбитра FIFA Владимира Петтая.

В 16.00 в Карельской государственной филармонии откроется фестиваль искусств "Концертино для мастеров и юных артистов".

В 17.00 в медиа-центре "Vыход" (пр. К.Маркса, 14) состоится "Субботний лекторий" художника Артема Стародубцева.