Какие события ожидаются в Карелии и Петрозаводске сегодня?

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий республики на понедельник 9 октября.

Мэр Петрозаводска Ирина Мирошник встретится с журналистами.

В администрации столицы Карелии состоится заседание штаба по подготовке и проведению отопительного сезона.

Глава Карелии примет участие в заседании Морской коллегии при Правительстве РФ, которое пройдет в Сочи.