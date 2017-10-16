Какие события ожидаются в Карелии и Петрозаводске сегодня?

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий республики на понедельник, 16 октября.

В 11.00 в Малом зале правительства состоится встреча Главы Карелии Артура Парфенчикова с представителями Торгово-промышленной палаты Ленинградской области.

В 19.00 глава республики примет участие в вечере "Поколение звезд", посвященном открытию первого филармонического сезона в Кондопоге. Концерт состоится в филиале Карельской государственной филармонии (Дворец искусств) в Кондопоге.