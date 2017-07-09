Какие события ожидаются в Карелии и Петрозаводске сегодня?

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий республики на воскресенье 9 июля.

В этот день, второе воскресенье июля, в России отмечается День рыбака. Не забудьте поздравить своих любителей тихой охоты.

Врио главы Карелии Артур Парфенчиков проведет воскресный день в рабочей поездке в Беломорск.

В 12:30 в музее истории первого российского курорта "Марциальные воды" пройдет традиционный праздник "Петров день". В этот же день в 13:00 состоится праздничный молебен в церкви апостола Петра.

Во Дворце искусств в Кондопоге проходит III Международного фестиваля "Grande orgue". В 17.00 в рамках фестиваля состоится программа "Мелодия любви".

В школе интуитивного рисования на ул.Анохина,18 в 18:00 пройдет мастер-класс "Картина маслом с нуля". Вас научат рисовать улочку в Париже. Организаторы мастер-класса сообщают, что никаких художественных способностей и навыков не нужно, только желание. Подробнее об этом мероприятии и наличии свободных мест можно узнать здесь.