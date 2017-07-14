Какие события ожидаются в Карелии и Петрозаводске сегодня?

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий республики на пятницу 14 июля.

Врио главы Карелии Артур Парфенчиков в Костомукше примет участие в торжествах по случаю 35-летия ввода в эксплуатацию первой очереди Костомукшского ГОКа и Дня металлурга.

В урочище Сандармох пройдет уборка мемориального кладбища.