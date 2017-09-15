Какие события ожидаются в Карелии и Петрозаводске сегодня?

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий республики на пятницу, 15 сентября.

В 10.00 в филиале РАНХиГС при президенте РФ на ул.Чапаева, 6а состоится научно-практическая конференция "Статус карельского языка в системе языков народов Российской Федерации: правовые, лингвистические, культурные аспекты".

В 13.00 в 201 кабинете администрации Петрозаводска пройдет встреча с группой школьников и педагогов из города Галле, Германия.

В 15.00 на улице Вольной, рядом с торговым центром "Лента", пройдет экологический субботник "Зеленая Россия" при участии администрации Петрозаводска, МЧС России и Управления Росприроднадзора по РК.

В 17.30 в большом зале петрозаводской администрации состоится образовательный семинар по проекту "Школа грамотного потребителя".

В этот же день В Петрозаводске стартуют сразу два фестиваля: Арт-фестиваль с дискуссионной площадкой 15х17 на Литейной площади и II Фестиваль благотворительности "Добрый Петрозаводск".