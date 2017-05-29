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14:47, 29 Мая 2017

Карелия опустилась в рейтинге экономической активности регионов СЗФО

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Карелия заняла предпоследнюю строчку в рейтинге экономической активности регионов Северо-Запада: в апреле-мае республика ухудшила свои позиции.

Это следует из отчета составителя рейтинга – "Петербургского GR-клуба". Он объединяет экспертов в области политологии и экономики, представителей власти, бизнеса и научного сообщества СЗФО.

Из 11 регионов Северо-Запада Карелия заняла 10 место. В предыдущем рейтинге, опубликованном в сердине апреля, позиция республики была на одну строчку выше.

Что написано в пояснительной аналитической записке к рейтингу, читайте в материале деловой интерне-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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Гарик
2017-05-29 15:15:20
А когда нам быть экономический активными ???))) Мы то церкви открываем , то по печерам лазаем.... да и программу эконом.развития Чепик все написать не может ( все про Бурятию пишет) )), ,да и в Москву надо ездить на неделе ,разговаривать со всеми обо всем,за квартирой на Арбате присматривать..Вобщем не до экономики нам ,выборы ))Да ...еще и министров не всех Х. выгнали ))
ненец
2017-05-29 15:04:40
Интересно дефки пляшут. По четыре штуки в ряд. Доля прибыльных предприятий сократилась в 2,5 раза. Вдумайтесь только! В 2,5 раза! Импорт вырос в 2 раза! Баланс однако.
Спасение утопающих, есть дело рук самих утопающих!
Никто, Карелы, за вас не наведёт у вас в доме порядок. Никто!
Какой бы он там рейтинг в 146% не имел. Никто!
Студентам пензии повысят. Но ненадолго!
От лосёнка только ушей осталось немного.
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