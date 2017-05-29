Карелия опустилась в рейтинге экономической активности регионов СЗФО

Карелия заняла предпоследнюю строчку в рейтинге экономической активности регионов Северо-Запада: в апреле-мае республика ухудшила свои позиции.

Это следует из отчета составителя рейтинга – "Петербургского GR-клуба". Он объединяет экспертов в области политологии и экономики, представителей власти, бизнеса и научного сообщества СЗФО.

Из 11 регионов Северо-Запада Карелия заняла 10 место. В предыдущем рейтинге, опубликованном в сердине апреля, позиция республики была на одну строчку выше.

Что написано в пояснительной аналитической записке к рейтингу, читайте в материале деловой интерне-газеты "Вести Карелии".