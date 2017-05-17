Карельские чиновники не могли не заметить картельные сговоры при госзакупках, считает УФАС

Руководитель УФАС по Карелии Артур Пряхин считает, что у правоохранительных органов есть повод присмотреться к работе чиновников, организовавших госзакупки с признаками картельных сговоров.

Об этом Пряхин заявил в интервью федеральному изданию, предназначенному для финансовых контролеров бюджетной сферы всех уровней, а также для сотрудников проверяемых организаций.

Он напомнил о громком антимонопольном деле 2015 года, когда УФАС выявило картельный сговор московских фирм при госзакупках медоборудования. Цены на оборудование оказались завышены. Фирмы, участвовавшие в сговоре, были привлечены к многомиллионным штрафам, но организаторы госзакупок со стороны органов власти не понесли никакой ответственности, сообщают "Вести Карелии".

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