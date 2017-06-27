Карельскую фирму за махинации с подставным директором ждет уголовная ответственность

В Олонецком районе выявлен факт реорганизации юридического лица через подставных лиц, сообщили в прокуратуре Карелии.

Проверка показала, что одно из обществ с ограниченной ответственностью, расположенное на территории Олонецкого района, в январе 2017 года ввело в качестве своего нового генерального директора подставное лицо. Фиктивный руководитель не имел никакого отношения к деятельности общества и не имел цели управления им.

Затем, используя документы данного лица, общество обратилось в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, с заявлением о внесении в сведения о юридическом лице в ЕГРЮЛ изменений о руководителе исполнительного органа организации, после чего указанные изменения регистрирующим органом были успешно внесены.

Как следствие, общество перестало уплачивать страховые взносы и предоставлять какую-либо отчетность в налоговые и иные органы.

Следственным органом ОМВД России по Олонецкому району возбуждено 2 уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 и 2 ст.173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица). Ведется следствие.