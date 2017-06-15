17:40, 15 Июня 2017
Кемского подростка приговорили к 3 годам условного срока за наркотики
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В Кеми несовершеннолетний признан виновным в незаконном хранении наркотических средств, сообщает СУСК по Карелии.
В октябре 2016 года 17-летний житель Кеми раздобыл для употребления 5,181 грамма наркотиков, что является крупным размером.
Подросток был задержан сотрудниками полиции.
Суд приговорил несовершеннолетнего к 3 годам условного срока заключения.
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