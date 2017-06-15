Кемского подростка приговорили к 3 годам условного срока за наркотики

В Кеми несовершеннолетний признан виновным в незаконном хранении наркотических средств, сообщает СУСК по Карелии.

В октябре 2016 года 17-летний житель Кеми раздобыл для употребления 5,181 грамма наркотиков, что является крупным размером.

Подросток был задержан сотрудниками полиции.

Суд приговорил несовершеннолетнего к 3 годам условного срока заключения.