Кемского подростка приговорили к 3 годам условного срока за наркотики

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17:40, 15 Июня 2017

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В Кеми несовершеннолетний признан виновным в незаконном хранении наркотических средств, сообщает СУСК по Карелии.

В октябре 2016 года 17-летний житель Кеми раздобыл для употребления 5,181 грамма наркотиков, что является крупным размером.

Подросток был задержан сотрудниками полиции.

Суд приговорил несовершеннолетнего к 3 годам условного срока заключения.

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