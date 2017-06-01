Кижские спасатели помогли пенсионеру добраться до "скорой"

Сотрудники подразделения пожарной службы острова Кижи помогли местному пенсионеру, сообщает ГУМЧС по Карелии.

Вечером в среду дежурное подразделение пожарно-спасательной части острова Кижи привлекались для оказания помощи населению в деревне Оятивщина Медвежьегорского района, где пенсионеру стало плохо.

Спасатели осмотрели больного и доставили к автомобилю скорой медицинской помощи в посёлок Великая Губа Медвежьегорского района.