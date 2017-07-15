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Новости. От читателей
11:41, 15 Июля 2017

Коммунальщики перекопали дорогу к пешеходному переходу на Лесном проспекте

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В Петрозаводске люди пожаловались на коммунальные службы, которые после ремонта водопровода не восстановили асфальт у пешеходного перехода на Древлянке.

В редакцию "Столицы на Онего" обратился житель Петрозаводска, который пожаловался на коммунальщиков, испортивших подход к пешеходному переходу на Лесном проспекте.

"Пешеходный переход по Лесному проспекту напротив дома №27 до недавнего времени был полностью заасфальтирован, написал петрозаводчанин, - во время отключения горячей воды работники коммунальных служб производили ремонтные работы на трассе водоснабжения, после чего половина пешеходного перехода осталось без асфальтового покрытия. Просто место работ засыпали щебнем. Теперь все мамочки с колясками и бабушки с тросточками, которые по этому переходу идут в поликлинику, должны испытывать определенные трудности с передвижением. А когда наступит сезон дождей по осени, так и вовсе весь щебень просядет - и будет совсем не пройти. Вот так мы и живем: одно чиним, а другое ломаем. Хотелось бы, чтобы коммунальные работники исправили свои не доработки".

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