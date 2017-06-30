Компании из Москвы начали за деньги пускать туристов на острова в Карелии

Московские компании занимают острова в Карелии и не допускают до них местных жителей, рассказал директор "Информационного туристского центра республики" Алексей Тигушкин.

В прошлом году он путешествовал с туристами по Ладожскому озеру и группа решила высадиться на один из островов, но там их встретил человек и сказал: "Валите отсюда!"

"Почему? Спрашиваю я. А он отвечает, что это их остров. Мы в любом случаем прошли, поднялись на гору в Ладожских шхерах. Оказалось, московские компании просят людей или привозят на остров аборигена, он там сидит на острове, охраняет стоянку. И, например, пляж на острове закрыт для местных жителей", - рассказал Тигушкин на круглом столе "Клуба сторонников" "Единой России", который был посвящен туризму.

За место они берут с человека по 1000 рублей. Его слова также подтвердила начальник управления туризма Екатерина Биктимирова.