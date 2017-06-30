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07:15, 30 Июня 2017

Компании из Москвы начали за деньги пускать туристов на острова в Карелии

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Московские компании занимают острова в Карелии и не допускают до них местных жителей, рассказал директор "Информационного туристского центра республики" Алексей Тигушкин.

В прошлом году он путешествовал с туристами по Ладожскому озеру и группа решила высадиться на один из островов, но там их встретил человек и сказал: "Валите отсюда!"

"Почему? Спрашиваю я. А он отвечает, что это их остров. Мы в любом случаем прошли, поднялись на гору в Ладожских шхерах. Оказалось, московские компании просят людей или привозят на остров аборигена, он там сидит на острове, охраняет стоянку. И, например, пляж на острове закрыт для местных жителей", - рассказал Тигушкин на круглом столе "Клуба сторонников" "Единой России", который был посвящен туризму.

За место они берут с человека по 1000 рублей. Его слова также подтвердила начальник управления туризма Екатерина Биктимирова.

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Комментарии

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User
2017-06-30 10:18:37
Такими темпами карельцев скоро и в Карелию пускать будут за деньги! Привезут на М-18 аборигена и будет он въезд в Карелию охранять. БУ-ГА-ГА! "Клуб поклонников ПЖиВ" не видит (или не хочет видеть), что отовсюду торчат уши объекта их поклонения.
эдуард3
2017-06-30 09:34:37
Сувениры наше достояние.

Реформы дали результаты , рейдерские захваты добрались до островов! Запад хочет захватить Сибирь.
Центр хочет захватить Карелию.
Идет подковерная прихватизация Карельской земли.
От суверенного Края останутся только сувениры!
Гарик
2017-06-30 09:04:41
Местные лохи. Сами не можете , с Москвы бандюки организуют тур.бизнес по понятиям.
YellowSubmarine
2017-06-30 09:09:59
Гарик, а "право охранители" что же?
Бизнес "кошмарят" или где?
ПОЗОР!!!
Leopol'd
2017-06-30 10:19:35
YellowSubmarine, силовики с "Черными камнями" решить не смеют, захваты береговой линии. А там даже напрягаться не надо, законы и решения имеются. Что уж там необитаемые острова...
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