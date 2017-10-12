Компания сорвала поставку лекарств для республиканской больницы в Карелии

УФАС Карелии включил сведения в отношении компании "ПрофСоюз" в реестр недобросовестных поставщиков за невыполнение условий контракта на поставку лекарств медучреждению.

Ранее "ПрофСоюз" стал победителем аукциона на поставку лекарств для Республиканской больницы им. В.А. Баранова. Цена контракта – 6,8 млн рублей. Контракт был заключен в сентябре 2015 года, сообщают "Вести Карелии".

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