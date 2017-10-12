09:22, 12 Октября 2017
Компания сорвала поставку лекарств для республиканской больницы в Карелии
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УФАС Карелии включил сведения в отношении компании "ПрофСоюз" в реестр недобросовестных поставщиков за невыполнение условий контракта на поставку лекарств медучреждению.
Ранее "ПрофСоюз" стал победителем аукциона на поставку лекарств для Республиканской больницы им. В.А. Баранова. Цена контракта – 6,8 млн рублей. Контракт был заключен в сентябре 2015 года, сообщают "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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