Кроссовер и легковушка столкнулись в Сортавале

ДТП с участием двух автомобилей произошло в Сортавальском районе Карелии.

Вчером 8 июля в Сортавале на ул. Карельская у дома 29 столкнулись кроссовер и легковушка.

По данным МЧС, для ликвидации аварии привлекались 5 человек и две единицы техники.