10:37, 09 Июля 2017
Кроссовер и легковушка столкнулись в Сортавале
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ДТП с участием двух автомобилей произошло в Сортавальском районе Карелии.
Вчером 8 июля в Сортавале на ул. Карельская у дома 29 столкнулись кроссовер и легковушка.
По данным МЧС, для ликвидации аварии привлекались 5 человек и две единицы техники.
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