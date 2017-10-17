13:07, 17 Октября 2017
Крупнейший в Финляндии роддом закроется из-за плесени
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В среду закрывается крупнейший в Финляндии роддом - больница Kätilö-opisto.
Закрыть больницу пришлось из-за проблем с плесенью во внутренних помещениях.
За прошедшие годы в этом роддоме появлялось на свет порядка 8 000 малышей в год, пишет Yle.
Во время закрытия роддома будущих матерей будут направлять в столичную больницу Naistenklinikka и в больницу Jorvi, что в Эспоо.
После открытия Kätilö-opisto молодые матери будут меньше времени проводить непосредственно в родильных палатах. Вместо этого акушерки будут приходить на дом. Также в Хельсинки при Naistenklinikka будет открыт отель для будущих мам и их семей.
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