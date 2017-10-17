Крупнейший в Финляндии роддом закроется из-за плесени

В среду закрывается крупнейший в Финляндии роддом - больница Kätilö-opisto.

Закрыть больницу пришлось из-за проблем с плесенью во внутренних помещениях.

За прошедшие годы в этом роддоме появлялось на свет порядка 8 000 малышей в год, пишет Yle.

Во время закрытия роддома будущих матерей будут направлять в столичную больницу Naistenklinikka и в больницу Jorvi, что в Эспоо.

После открытия Kätilö-opisto молодые матери будут меньше времени проводить непосредственно в родильных палатах. Вместо этого акушерки будут приходить на дом. Также в Хельсинки при Naistenklinikka будет открыт отель для будущих мам и их семей.