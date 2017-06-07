Личинки червей нашли в муниципальном бассейне на Хейкконена

Городской суд Петрозаводска по требованию Роспотребнадзора оштрафовал спортшколу №3 за нарушения санитарного законодательства при эксплуатации муниципального бассейна.

Как сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора, СДЮСШОР №3, в чьем ведении находится бассейн на Хейкконена, нарушила ряд требований. В частности, "на глубине 25-30 см от поверхности воды в большой чаше бассейна выявлено 5 свободноживущих личинок нематод в 50 литрах пресной воды". При том что согласно нормативу в таком количестве воды яиц и личинок гельминтов там вообще не должно быть.

Ранее эпидемиологи уже делали подобные находки в бассейне: "22 ноября 2016 г. в большой чаше обнаружено 14 личинок свободноживущих нематод в 50 литрах воды, в малой чаше – 6 личинок свободноживущих нематод в 50 литрах воды, 01 декабря 2016 г. обнаружено в малой чаше 7 личинок свободноживущих нематод в 50 литрах воды, 15 декабря 2016 года в пробе воды из малой чаши с глубины обнаружены колифаги в количестве 16,1 в 100 мл".

Надзорное ведомство пришло к выводу, что спортшкола совершила административное правонарушение по ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).

"Исследовав материалы дела об административном правонарушении, суд пришел к выводу о доказанности вины МОУ ДО "СДЮСШОР №3" в совершении административного правонарушения и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 12000 рублей", - заключили в управлении.