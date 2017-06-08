Матвиенко поздравила жителей Карелии с Днем республики

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в письме на имя временно исполняющего обязанности главы Карелии Артура Парфенчикова поздравила всех жителей республики с Днем Республики Карелия.

В письме, в частности, говорится:

"Это важное событие для всех, кто родился и вырос на этой земле, связал с ней свою судьбу и считает ее своей малой родиной. Республика Карелия имеет уникальный природно-ресурсный потенциал, составляющий значительную, во многом уникальную часть национального богатства России. Благодаря трудолюбию, таланту, творческому отношению к делу жителей республики она является сегодня одним из перспективных субъектов Российской Федерации, где активно развиваются деревообрабатывающий и горнопромышленный комплексы, а также туризм.

Уверена, что любовь к родной земле, энергия и целеустремленность помогут жителям Карелии добиться успехов в решении поставленных задач, сохранить славные традиции старших поколений".