МЧС: Двоим подросткам удалось спастись из перевернувшейся на Ладоге лодки

В Питкярантском районе перевернулась лодка с пятью подростками 16-18 лет, двое смогли выбраться на берег, сообщили в ГУМЧС по Карелии.

"Двое спаслись, судьба троих неизвестна, идут поиски в озере", - сообщили в ведомстве.

Напомним, сообщение о происшествии поступило сегодня 19 июня в 21.35.

Лодка с пятью подростками перевернулась около деревни Импилахти.

На месте происшествия работают волонтеры, инспекторы ГИМС и сотрудники карельской поисково-спасательной службы.