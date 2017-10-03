Мэрия Петрозаводска обещает оштрафовать подрядчика за благоустройство проспекта Ленина

Мэрия уже приняла работы по благоустройству 19 дворов, еще 23 территории на очереди.

В администрации Петрозаводска с участием депутатов Петросовета 3 октября состоялось очередное заседание общественной комиссии по программе "Комфортная городская среда".

Члены комиссии одобрили изменение очередности дворов, вошедших в перечень программы. Дело в том, что жильцы двух домов, попавших во вторую волну победителей "Комфортной городской среды", попросили перенести их в список на следующий год (у них возникли сложности со сбором средств на софинансирование работ).

Вместо них в 2017 году благоустройство пройдет во дворах домов № 8 и 10 по улице Ленинградской (совместная заявка на асфальтирование стоимостью порядка 1,3 миллиона рублей) и дома № 11 по проспекту Александра Невского (заявка на асфальтирование, освещение, парковку и озеленение общей стоимостью 304 тысячи рублей).

Эти заявки были следующими в перечне после дворов, попавших в две первые волны благоустройства. При этом общее число дворовых территорий, которые должны быть благоустроены в 2017 году, не изменилось (81 двор). Из них по 19 дворам мэрия уже приняла работы, в завершающей стадии благоустройство находится в 23 дворах (причем примерно в половине из них сами работы завершены, но пока не подтверждены документально).

Также сотрудники администрации рассказали о благоустройстве двух территорий общего пользования – нижней части проспекта Ленина и парка "Ямка". Работы на проспекте подрядчик должен был завершить и сдать еще к 1 сентября, однако не сделал этого до сих пор. Мэрия обещает применить к нему штрафные санкции. Сам подрядчик заявляет, что сможет закончить благоустройство на следующей неделе.

Отдельные вопросы у членов комиссии возникли к внешнему виду ограждения, установленного на проспекте Ленина. Депутат Игорь Комаров выразил удивление, что макет ограждения получил одобрение главного архитектора города.

Основная часть работ в парке "Ямка", по словам сотрудников администрации, должна завершиться к 20 октября. На сегодняшний день в парке убраны аварийные деревья, отсыпаны дорожки и установлена инсталляция из декоративных камней.

При этом авторы проекта по техническим и архитектурным соображениям решили отказаться от установки фонтана за 1,6 миллиона рублей. Эти деньги перераспределят в пользу ремонта лестницы, благоустройства дорожек и еще ряда работ. В середине октября также состоится аукцион на установку уличного освещения в парке.