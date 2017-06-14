Минфин хочет продлить выплаты маткапитала на других условиях

Минфин РФ предложил сохранить выплату материнского капитала до 2019 года, а потом изменить условия адресности.

Предложение Минфина состоит в том, чтобы выплачивать родителям компенсации только в тех регионах, где уровень рождаемости ниже среднего по стране, и в регионах с естественной миграционной убылью населения, сообщают "Вести Карелии".

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