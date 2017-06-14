16:23, 14 Июня 2017
Минфин хочет продлить выплаты маткапитала на других условиях
По теме
Загрузка...
Минфин РФ предложил сохранить выплату материнского капитала до 2019 года, а потом изменить условия адресности.
Предложение Минфина состоит в том, чтобы выплачивать родителям компенсации только в тех регионах, где уровень рождаемости ниже среднего по стране, и в регионах с естественной миграционной убылью населения, сообщают "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
По теме
Выбор читателей
09.06.2017, 11:26
13.06.2017, 10:40
13.06.2017, 13:23
07.06.2017, 16:08
07.06.2017, 09:25
Аналитика
13.06.2017 12:48
Политкухня
В Карелии выборы главы республики будут проводиться после 15-летнего перерыва. Что принципиально новое ждет избирателей?
13.06.2017 10:40
09.06.2017 11:26
08.06.2017 11:10
07.06.2017 11:52
Чтиво
Сегодня 14:47
Частная жизнь
Валентина Николаевна Пивненко отмечает "тихий" юбилей.
Сегодня 09:15
13.06.2017 13:28
09.06.2017 14:57
Медиа
13.06.2017 12:13
Афиша
В театрах (1)
Концерты завтра (1)
детям
В кинотеатрах (10)
Опрос
Пойдете ли вы на выборы главы Карелии?
Комментарии