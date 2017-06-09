Минфин назвал возможные сроки повышения пенсий работающим пенсионерам

Вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам может быть рассмотрен при обсуждении бюджета на 2020 год, сказал в ходе заседания Госдумы министр финансов Антон Силуанов. Ранее индексация пенсий работающим пенсионерам была отменена.

"Думаю, что этот вопрос требует дополнительного обсуждения. Мы могли бы к нему вернуться при подготовке бюджета на 2020 год и посмотреть наши возможности... Потому что у нас бюджет 2018–2019 годов предусмотрен достаточно сложный, и этот бюджет — адаптационный к новым условиям экономики. С 2020 года появляется новая возможность увеличивать расходы, увеличивать обязательства", — сказал он.

Подробнее о вопросе повышения пенсий работающим пенсионерам читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".