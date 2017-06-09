18:40, 09 Июня 2017
Минфин назвал возможные сроки повышения пенсий работающим пенсионерам
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Вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам может быть рассмотрен при обсуждении бюджета на 2020 год, сказал в ходе заседания Госдумы министр финансов Антон Силуанов. Ранее индексация пенсий работающим пенсионерам была отменена.
"Думаю, что этот вопрос требует дополнительного обсуждения. Мы могли бы к нему вернуться при подготовке бюджета на 2020 год и посмотреть наши возможности... Потому что у нас бюджет 2018–2019 годов предусмотрен достаточно сложный, и этот бюджет — адаптационный к новым условиям экономики. С 2020 года появляется новая возможность увеличивать расходы, увеличивать обязательства", — сказал он.
Подробнее о вопросе повышения пенсий работающим пенсионерам читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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