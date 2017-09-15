Минстрой сообщил о "беспрецедентном" росте долгов за теплоснабжение в Карелии

Население и организации Карелии задолжали теплоснабжающим организациям почти полмиллиарда рублей, задолженность резко выросла в 2017 году.

Об этом сообщил сегодня министр строительства, ЖКХ и энергетики Карелии Дмитрий Матвиец на заседании профильного комитета парламента республики.

"Мы видим беспрецедентный рост задолженности перед теплоснабжающими организациями", - сказал Матвиец.

Какие районы вошли в число самых неблагополучных, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".