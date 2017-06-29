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11:37, 29 Июня 2017

Мирошник: "Я не считаю возможным сообщать причины увольнения" директора лицея №13

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Глава Петрозаводска Ирина Мирошник прокомментировала увольнение директора лицея №13 Галина Васильевой, которую убрали с поста руководителя учебного заведения в разгар выпускного, забыв сказать "спасибо".

Сегодня журналисты, общественность, родители детей лицея №13 пришли в мэрию Петрозаводска, чтобы узнать у Ирины Мирошник, по каким причинам она уволила директора лицея №13 Галину Васильеву, возглавлявшую школу 31 год без нареканий.

"Это принятое мною решение, сразу же сообщила Ирина Мирошник, - оно возникло не спонтанно. Оно оформилось за весь период совместной работы с Галиной Васильевной. Есть такое право работодателя воспользоваться трудовым законодательством и расстаться на определенном этапе. Были нарекания по деятельности руководителя, что и послужило принятием решения, такая практика используется не только мной, но и предыдущими руководителями использовалась".

- И все-таки перечислите причины, понудившие вас принять такое решение относительно Галины Васильевны", - спросили присутствующие.

"Нарекания связаны с деятельностью учебного заведения, - сказала Ирина Юрьевна, - конкретику я не считаю возможным сообщать, понимаю, что это вопрос взаимоотношения работодателя и работника".

- Почему увольнение прошло в такой оскорбительной форме, без благодарности за работу и объяснения причин?

"Есть сложности в коммуникативных взаимоотношениях с руководителем, - заявила без смущения Мирошник, - с этим было связано, что я не сочла возможным поблагодарить и как-то это оформить, вместе с тем, все то, что связано с процедурой выпускных экзаменов и окончания учебного года в отношении лицея, было соблюдено и лицей получил (педагогический коллектив) благодарственное письмо за итоги учебного года, как и все другие школы".  

- Увольнение Васильевой вызвало широкий общественный резонанс. Как вы к этому относитесь?

"Все имеют право высказать свою точку зрения", - сказала Мирошник.  

- Для вас имеет значение общественное мнение в данной ситуации?

"Для меня имеет значение общественное мнение, но в большей степени я руководствуюсь интересами образовательного учреждения и организацией образовательного процесса. Здесь я как работодатель должна взвешивать все факторы и исходя из этого принимать решение".  

- Почему директор не был предупрежден за два месяца об увольнении?

"Я оставляю за собой это право", - ответила Мирошник.

- Вы говорите, что вас беспокоит, как будет складываться учебный процесс, но под петицией об отмене увольнения стоят тысячи подписей: их оставили учителя лицея, родители будущих и нынешних учеников, бывшие выпускники. Разве это не говорит о том, что претензий к директору все эти люди не имеют.

"Я опираюсь на объективные обстоятельства. То, что касается собранных подписей, они будут рассматриваться", - попыталась завершить разговор с журналистами глава города. 

Присутствовавшие продолжали засыпать Ирину Мирошник неудобными вопросами.

"Коллеги, по этому вопросу все, что я считала нужным сообщить, сказала", - заявила Ирина Юрьевна и перешла к другой теме.

Напомним, Галину Васильеву уволили 23 июня без объяснения причин в разгар выпускного праздника, когда она вручала аттестаты выпускникам.

Ее вызвали в мэрию, чтобы вручить трудовую, но она отказалась ехать туда, тогда сотрудники администрации прибыли в лицей, привезли трудовую и распоряжение об увольнении.

Трудовую Галина Васильевна не взяла, а распоряжение отказалась подписывать, пока не услышит причин увольнения.
Некоторые отмечают, что увольнение Васильевой может быть связано с ее депутатской деятельностью в Петросовете: совсем недавно она публично оценила работу мэрии неудовлетворительной.

Сама Галина Васильева обещала прокомментировать свое увольнение, когда услышит от Мирошник, Ермоленко и Иконниковой причины своего увольнения.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
память
2017-06-29 11:55:32
Большое Вам человеческое спасибо, Ирина Юрьевна!
Учителя 13 лицея.
Гость
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