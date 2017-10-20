Мирошник сокращает должность главного архитектора Петрозаводска – Фролов в недоумении

Администрация Петрозаводска приняла решение о сокращении должности главного архитектора города.

"Столице на Онего" стало известно, что глава Петрозаводска Ирина Мирошник приняла решение сократить должность главного архитектора города с 19 декабря 2017 года.

Мы поинтересовались у главного архитектора Петрозаводска Евгения Фролова: знает ли он об этом решении и как к нему относится?

- Евгений Борисович, в связи с чем сокращают вашу должность?

- Этот вопрос не ко мне - я сам в недоумении, ответил Евгений Фролов, - я получил уведомление о том, что сокращается с 19 декабря моя должность. Остальные вопросы задавайте главе города.