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Новости. Политика
15:46, 20 Октября 2017

Мирошник сокращает должность главного архитектора Петрозаводска – Фролов в недоумении

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Администрация Петрозаводска приняла решение о сокращении должности главного архитектора города.

"Столице на Онего" стало известно, что глава Петрозаводска Ирина Мирошник приняла решение сократить должность главного архитектора города с 19 декабря 2017 года.

Мы поинтересовались у главного архитектора Петрозаводска Евгения Фролова: знает ли он об этом решении и как к нему относится?

- Евгений Борисович, в связи с чем сокращают вашу должность?

- Этот вопрос не ко мне - я сам в недоумении, ответил Евгений Фролов, - я получил уведомление о том, что сокращается с 19 декабря моя должность. Остальные вопросы задавайте главе города.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
тетка
2017-10-20 17:24:13
Теперь вопросы архитектуры Боднарчук решать будет? Что же Артур Олегович на них цыкнуть не может?
Zim
2017-10-20 16:46:51
Почему городу не нужен главный архитектор?

Потому что:
- В городе не должно быть фигуры с правом запрещать любое строительство, которая предлагает администрации города концепцию городской планировки и наблюдает за ее соблюдением. Фигура которая отвечает за сохранность памятников архитектуры и их аутентичность, без разрешения которой не имеет права начаться ни одна стройка, максимально независимая от городской власти.
-В администрации города не нужен человек, имеющий представление о том, что хорошо и что плохо. Что можно строить, а что строить просто стыдно.
- Он мешает мешает не исполнению генерального плана, созданному профессионалами и прошедшему соответствующую экспертизу. Мешает финансовам структурам и местным властям, нарушать законы градостроительства.
- Мешает бизнесменам уродовать город, мешает
точечной застройке.
- Городу не нужен человек, который отвечает эа сохранение лица города европейского уровня.
- Городу не нужна единая концепция развития и четкое понимание того, как должна сохраняться историческая часть, что надо реконструировать, а где можно вести новое строительство.
- Городу не нужна собственная градостроительная политика и ее проводник - главный архитектор.
- Мэрии не нужен неангажированный профессионал, который не будет связан исключительно экономической логикой или чиновничьей субординацией.
Хаос
2017-10-20 16:34:09
Он был противником многих неправильных и не грамотных решений необразованных чиновников мэрии, без него и его подписи многие проекты были реализованы, например ограждение на Ленина.
циник
2017-10-20 16:33:44
Не хорошо, "Столица", ой не хорошо, "независимая" наша пресса.
Zim
2017-10-20 16:03:58
Наверное мешает всякую халтуру лепить?
кир
2017-10-20 16:03:04
Москва будет платить за безделье? Ага, щас.
Саныч
2017-10-20 15:57:41
Мирошник-на свалку истории.
xxxxxxx
2017-10-20 15:53:02
Видимо мэрия по-маленьку самоликвидируется. Бондачук подскажет что и как надо строить и за сколько ))
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